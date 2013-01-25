Кожара в Давосе рассказал, как Украина присоединится и к Европе, и к ТС

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Леонид Кожара в кулуарах украинского ланча, организованного в Давосе фондом Пинчука, пишет Украинская правда.

"Соглашение об ассоциации с ЕС должно быть подписано на саммите в ноябре. Мы сегодня не имеем никаких заявлений, что этого не произойдет", - сказал министр.

Он напомнил, что должностные лица Евросоюза "делали четкие заявления о том, что членство Украины в Таможенном союзе противоречит свободной торговли с ЕС".

"Мы также придерживаемся такого мнения. Но институционально Украина может присоединиться к любой организации как наблюдатель, как страна, поддерживающая статусы в торгово-экономических отношениях", - добавил министр.

"В конце концов мы сможем говорить о частичном присоединении Украины к институциональным соглашениям Таможенного союза", - добавил Кожара.