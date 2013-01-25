Пинчук в Давосе дает ланч

Сегодня в Давосе (Швейцария) при участии политиков и правительственных чиновников состоится 9-я Украинская ланч-конференция «Украина: Восток или Запад – неверная дилемма?».

Как сообщает Фонд Виктора Пинчука, конференция будет проведена по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

В число ключевых спикеров ланч-конференции вошли: вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко; министр иностранных дел Украины Леонид Кожара; вице-премьер-министр Казахстана Кайрат Келимбетов; президент Центра глобальной экономики и геополитики международной бизнес-школы ESADE Хавьер Солана; один из лидеров партии «Батькивщина», народный депутат Арсений Яценюк; лидер партии «УДАР», народный депутат Виталий Кличко; декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин.

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Среди других почетных гостей мероприятия, которые приобщатся к дискуссии, будут председатель правления Сбербанка России Герман Греф и народный депутат Украины Петр Порошенко.

Лорд Рисби, сопредседатель Совета ВЭФ по формированию глобальной повестки дня по Украине (GAC) представит результаты работы и выводы совета.

Модератором мероприятия будет редактор Thomson Reuters Христя Фриланд.

Основными вопросами панельной дискуссии станут: «Каким будет развитие Украины и ее отношения с соседними государствами, с ЕС и Таможенным союзом?», «Каким является виденье ключевых политиков Украины и Широкой Европы относительно будущего страны?», «Какие меры будут приняты избранным в октябре 2012 года парламентом и новым правительством Украины?».