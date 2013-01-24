Украина запретила ввоз молока трем белорусским фирмам

Об этом говорится в сообщении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, ограничения введены с 21 января 2013 года в связи с установлением несоответствия продукции этих компаний украинским нормативам безопасности пищевой продукции, в частности, по микробиологическим и физико-химическим показателям.

При этом партии товара, поступившие до введения ограничений, будут оформлены после проведения расширенного ветконтроля, а отмена временного запрета возможна «после принятия белорусской стороной надлежащих мер и инспектирования указанных предприятий».

В пресс-службе Госветфитослужбы напомнили, что временная приостановка импорта молока и молокопродуктов из Беларуси уже вводилось в марте 2012 года из-за превышения содержания антибиотиков.