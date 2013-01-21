Беларусь будет судиться с Украиной: украли троллейбус

Белорусское предприятие "Белкоммунмаш" намерено обратиться в международный суд с иском к украинскому предприятию "Эталон" (Чернигов, Украина) о защите интеллектуальных и коммерческих прав на производство троллейбуса.

Об этом сообщает белорусское интернет-издание naviny.by.

"В холдинге "Белкоммунмаш" не без оснований считают, что корпорация "Эталон" (Чернигов, Украина) "позаимствовала" то, что ей не принадлежит. Проще говоря, у белорусов украли… троллейбус", - сообщает издание.

По информации naviny.by, в 2010 году "Белкоммунмаш" и "Эталон" заключили соглашение о совместной сборке белорусских троллейбусов в Чернигове. Инициатором начала переговоров выступила украинская сторона, а в результате переговоров было подписано лицензионное соглашение.

"Самостоятельно разработать модель троллейбуса корпорации "Эталон", в состав которой входит Черниговский автомобильный завод, где должны были собираться машины, было бы не под силу, да и ушли бы на это годы. "Белкоммунмаш" передал заводу конструкторскую документацию, технологии, помог наладить процесс сборки техники на основе белорусских машинокомплектов. Украинская сторона, в свою очередь, создала новые рабочие места, использовала украинские комплектующие и самостоятельно устанавливала цены на конечный товар. Всем было выгодно", - пишет издание.

При этом, утверждает Интернет-ресурс, белорусская сторона свои обязательства по поставке машинокомплектов полностью выполняла, в то время как украинская сторона "не торопилась оплачивать заказ".

В январе 2012 года был заключен новый договор на три машинокомплекта. Как пояснили на "Белкоммунмаше", с учетом того, что процент локализации производства на Черниговском заводе увеличивался, цена каждого из машинокомплектов в новом контракте оказалась ниже, чем в первом. "Украинцы же с оплатой не спешили, чем доставили изрядно хлопот своим белорусским партнерам, которых вышестоящее отраслевое начальство, мягко говоря, не жалует за болтающуюся где-то за границей валютную выручку. В итоге машины с белорусской помощью все же были собраны под маркой "Эталон-Белкоммунмаш". Украинские специалисты, что называется, общими усилиями смогли освоить технологию сборки белорусских троллейбусов", - уточняется в материале.

Однако к осени 2012 года в сотрудничестве наметился раскол. "В связи с удорожанием комплектующих, закупаемых "Белкоммунмашем", цена машинокомплекта увеличилась. Денег у украинцев опять не нашлось. В итоге машинокомплект, который черниговцы одобрили и согласовали, они же сами отказались покупать. Тогда это казалось неким недоразумением, хотя сегодня в таком поведении усматриваются элементы продуманного хода", - сообщает издание.

"Накануне 2013 года украинские СМИ запестрели заголовками типа "В Чернигове разработали собственный троллейбус". На обозрение был представлен троллейбус модели Т12110 "Барвинок". Президент корпорации "Эталон" Владимир Бутко объяснил журналистам, мол, да, планировали выпускать машины из комплектующих "Белкоммунмаша", но белорусские партнеры-поставщики без предупреждения подняли цены. В результате, цена стала на 35 тысяч долларов больше, сотрудничество с соседями стало невыгодным. Тогда завод начал разработку собственной платформы для троллейбуса, который обойдется на 20% дешевле аналогов, заявил Бутко", - отмечается в материале.

Между тем начальник бюро маркетинговых коммуникаций УВЭД ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Анастасия Цвирко опровергла заявление украинского коллеги. "Это неправда. Стоимость машинокомплекта действительно увеличилась, но не на 35 тысяч долларов, а на 9500. Произошло это в сентябре 2012 года не по нашей прихоти, а по причине удорожания комплектующих, закупаемых нашим предприятиям у других поставщиков. Это объективная реальность, которая всегда предусматривается сторонами при заключении договора", - цитирует издание ее слова.

По словам А.Цвирко, якобы новый украинский троллейбус на самом деле является пиратской копией белорусской машины, собранной в нарушение существующего лицензионного соглашения, которое регламентирует все действия компании "Эталон" по вопросам производства белорусских троллейбусов.

В частности, она уточнила, что что украинская компания не имеет права производить троллейбусы самостоятельно на протяжении пяти лет с момента прекращения действия договора с "Белкоммунмашем". "Украинская компания получила право пользоваться технологической документацией по сборке троллейбусов и обязана соблюдать лицензионные права "Белкоммунмаша", - подчеркнула А.Цвирко.

По ее словам, глава корпорации "Эталон" Владимир Бутко не отвечает на письменные обращения минского предприятия с требованием пояснить, почему корпорация "Эталон" нарушила лицензионное соглашение, на каком основании присвоила технологии и техническую документацию.

"Белкоммунмаш" готовит ответный ход. Как сообщила Анастасия Цвирко, не исключено, что в ближайшее время украинской стороне все-таки придется ответить на все вопросы. В суде", - отмечается в материале.