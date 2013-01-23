Еврокомиссия учтет выводы Freedom House при подготовке доклада об Украине

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

“Мы знаем о факте обнародования Freedom House нового доклада о состоянии свободы в мире. Общая оценка Комиссии и Верховного представителя ЕС ситуации в Украине в 2011 году была предоставлена 15 мая 2012 года в докладе о прогрессе. Оценка развития ситуации в 2012 году будет зафиксирована в следующем докладе о прогрессе, который, ожидается, будет обнародован в начале весны”, - отметили в офисе.

В сообщении говорится, что на протяжении 2012 года Верховный представитель по вопросам общей внешней и безопасности политики Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Ш.Фюле сделали несколько заявлений о развитии ситуации в Украине по вопросам избирательного правосудия и проведения парламентских выборов 28 октября 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, Freedom House констатирует дальнейшее снижение уровня свободы в Украине в 2012 году.

По данным организации, всего за период с 2008 по 2012 года Украина потеряла 16 пунктов в общей оценке, заняв шестое место по скорости уменьшения уровня свободы после Мали, Мадагаскара, Гамбии, Гвинеи-Биссау и Бахрейна.