Янукович возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому

Президент Украины Виктор Янукович по случаю Дня Соборности и Свободы Украины возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, правительственные чиновники, представители духовенства и общественности. После возложения цветов глава государства пообщался с духовенством.

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