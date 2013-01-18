Кожемякин: В отношении Тимошенко могут проводить следственные действия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам А.Кожемякин сказал на брифинге в Харькове.

“Я считаю, что негласные следственные действия ведутся. Законные они или нет, я не знаю”, - сказал А.Кожемякин. Он отметил, что оперативно-розыскной процесс по делу ЕЭСУ продолжается, несмотря на то, что это дело уже находится в суде.

“Оперативно-розыскной процесс продолжается, оперативные подразделения сопровождают каждое дело, которое находится в суде еще на стадии рассмотрения. Поэтому они имеют право проводить любые оперативно-розыскные мероприятия, и они этим пользуются, используя любое дело, которое возбуждают против Юлии Владимировны Тимошенко, чтобы ее постоянно контролировать”, - сказал А.Кожемякин.

Он допустил, что негласные следственные действия проводит Служба безопасности Украины.

“Поэтому никто не может найти, ни прокуратура, которая провела расследование, кто же виноват. Это все неконтролируемо, и за это никто не может сегодня отвечать, но это преступление”, - сказал А.Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в 16.00 состоится заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ.

Экс-премьер-министр подала письменное заявление о том, что не будет принимать участие в заседании суда по делу ЕЭСУ 18 января.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.