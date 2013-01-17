ЦИК зарегистрировала нардепом «номер 79» из списка Партии регионов

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины Ивана Мирного, который на парламентских выборах 28 октября 2012 года избирался по избирательному списку Партии регионов под номером 79.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

И.Мирный был зарегистрирован вместо Игоря Прасолова, который в декабре 2012 году был назначен на должность министра экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, 11 января Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Партии регионов И.Прасолова.

Центральная избирательная комиссия 6 декабря 2012 года завершила процедуру регистрации 445 народных депутатов, избранных на парламентских выборах 28 октября.

ЦИК признала избранными 445 из 450 народных депутатов из-за невозможности установить результаты выборов в пяти одномандатных избирательных округах в связи с нарушениями законодательства во время подсчета голосов. В частности, депутатские мандаты получили 225 депутатов, которые избирались по партийным избирательным спискам, и 220 мажоритарщиков.

Согласно официальным результатам выборов народных депутатов 28 октября, Партия регионов получила 72 депутатских мандата, ВО "Батькивщина" – 62, партия "УДАР" – 34, Коммунистическая партия Украины – 32, ВО "Свобода" – 25. Кроме того, в новый состав парламента вошли 220 депутатов, которые были избраны в одномандатных избирательных округах как выдвиженцы политических партий или самовыдвиженцы.