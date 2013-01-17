Митинг возле больницы Тимошенко разошелся

Как передает корреспондент УНИАН, в полдень около 100 человек подошли к больнице, которая ограждена высоким металлическим забором, и выразили свое отношение к событиям, которые в последние дни проходят в клинике.

Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Надоело!», «Хватит!», «Юля - другим пациентам нужен покой!», «Не мешайте работать врачам!», «Больница для пациентов, а не депутатов!». Люди высказывались против «политических дрязг» и возмущались вмешательством народных депутатов в работу больницы, считая их присутствие нарушением закона.

Акция продолжалась около 2 часов, и по данным милиции всего в акции приняли участие около 300 человек.

Активисты сообщили, что завтра они проведут свою акцию недалеко от Апелляционного суда в Харькове, где продолжится судебное слушание дела Ю.Тимошенко.

В то же время, сегодня, как и, как правило, в течение последних месяцев, возле больницы дежурила небольшая группа сторонников Ю.Тимошенко.

По данным милиции, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Во время акции на территорию больницы заехал и продолжительное время стоял автобус с затемненными окнами. Также в первой половине дня недалеко от ЦКБ находился обустроенный под общественную приемную автомобиль народного депутата Арсена Авакова.