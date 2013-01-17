Митинг возле больницы Тимошенко разошелся
Сегодня в Харькове возле Центральной клинической больницы «Укрзалізниці», где проходит лечение осужденная Юлия Тимошенко, прошла акция противников экс-премьера Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в полдень около 100 человек подошли к больнице, которая ограждена высоким металлическим забором, и выразили свое отношение к событиям, которые в последние дни проходят в клинике.
Активисты держали в руках плакаты с надписями: «Надоело!», «Хватит!», «Юля - другим пациентам нужен покой!», «Не мешайте работать врачам!», «Больница для пациентов, а не депутатов!». Люди высказывались против «политических дрязг» и возмущались вмешательством народных депутатов в работу больницы, считая их присутствие нарушением закона.
Акция продолжалась около 2 часов, и по данным милиции всего в акции приняли участие около 300 человек.
Активисты сообщили, что завтра они проведут свою акцию недалеко от Апелляционного суда в Харькове, где продолжится судебное слушание дела Ю.Тимошенко.
В то же время, сегодня, как и, как правило, в течение последних месяцев, возле больницы дежурила небольшая группа сторонников Ю.Тимошенко.
По данным милиции, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Во время акции на территорию больницы заехал и продолжительное время стоял автобус с затемненными окнами. Также в первой половине дня недалеко от ЦКБ находился обустроенный под общественную приемную автомобиль народного депутата Арсена Авакова.