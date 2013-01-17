Аваков: К больнице Тимошенко регионалы свозят людей и «Беркут»

Об этом сегодня в Харькове сообщил депутат фракции «Батькивщина» Арсен Аваков, проинформировали УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Кроме этого, по его словам, «регионалы» подвезли к больнице уже около 200 человек, и продолжают сгонять людей. Работники ГАИ оказывают им полную поддержку.

«Сейчас со стороны похоронного бюро собирается толпа людей - «сознательных харьковчан», как они себя называют. Они организовано подвозятся на автобусах под управлением Госавтоинспекции. Наш дежурный пост с активистами и депутатами на месте», - написал А.Аваков на своей странице в Facebook.

По его данным, члены Партии регионов намерены провести под стенами больницы митинг.

Он отметил, что факты своза людей к больнице «Укрзализныци» и действия милиции, которые регулируют этот процесс, зафиксированы на видео.

А.Аваков также отметил, что женщины - народные депутаты от «Батькивщины» Александра Кужель, Людмила Денисова и Татьяна Слюз, которые вчера присоединились к акции гражданского неповиновения лидера оппозиции, продолжают свой протест и настаивают на выполнении законных требований лидера оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточную охрану в палате и мужчин-охранников.

Вчера, 16 января, народные депутаты Украины от оппозиции А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз прибыли в больницу и заявили, что останутся вместе с Ю.Тимошенко, пока ее требования не будут удовлетворены.