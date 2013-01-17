У Рыбака уверяют, что для Калетника и Геллера стен в ВР не ломали

В Верховной Раде заверяют, что служебные кабинеты первого заместителя председателя парламента Игоря Калетника и председателя комитета по вопросам бюджета Евгения Геллера во время проведения ремонтов не расширяли за счет других помещений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

“При этом отмечаем, что никакие ремонтные работы по расширению кабинетов за счет других служебных помещений, как об этом говорилось в сообщениях некоторых СМИ, не проводятся”, - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в пресс-службе заверили, что, согласно заявлениям И.Калетника и Е.Геллера, некоторых других народных депутатов, предоставлено разрешение на проведение косметических ремонтов в их кабинетах - за их собственные средства.

“Все эти ремонтные работы осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства. Информируем, что, согласно государственному бюджету на 2013 год, средства на ремонтные работы в помещениях Верховной Рады Украины не предусмотрены”, - говорится в сообщении.

*** “Украинская правда” написала, что для создания служебного кабинета нового руководителя бюджетного комитета ВР, «регионалу» Е.Геллеру объединяют три отдельных помещения. Издание также утверждает, что Е.Геллеру оборудовали собственную кухню, санузел и душ.

Также "улучшить условия труда" взялись заместитель председателя бюджетного комитета Сергей Буряк (для него объединяют кабинеты № 616 и 617) и первый вице-спикер, коммунист И.Калетник, которого не удовлетворили условия, в которых долгое время работал соратник Адам Мартынюк.

Сегодня народный депутат от КПУ Александр Голуб заявил, что И.Калетник потратил на ремонт своего служебного кабинета 12 тыс. грн собственных средств.