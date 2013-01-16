СМИ: Для «нормальной работы» регионала в трех кабинетах ВР тянут новую канализацию

Об этом говорится в статье Сергея Лещенко на "Украинской правде".

Как уточняется в статье, ради создания новых служебных апартаментов для Геллера объединяют три кабинета - № 613, 614 и 615. "Новый кабинет регионала Геллера впечатляет. Кроме приемной и обычной рабочей зоны, ему сооружают комнату для отдыха, свою отдельную столовую с кухней, свой отдельный туалет и даже свою отдельную душевую кабину. Причем под кабинетом Геллера нет туалета, поэтому ради его комфорта дополнительно придется прокладывать канализацию ", - пишет журналист.

Также "улучшить условия труда" взялись заместитель главы бюджетного комитета Сергей Буряк (для него объединяют кабинеты № № 616 и 617) и вице-спикер коммунист Игорь Калетник, которого не удовлетворили условия, в которых долгое время работал его товарищ по фракции Адам Мартынюк.

В аппарате ВР сообщили, что ремонты в кабинетах Калетника и Геллера проводятся за их счет. "Если Калетник еще кое-как может отчитаться - он в декларации имеет 8 миллионов гривен легального дохода за 2011 год, которые записаны на жену, то декларация Геллера показывает, что на ремонт он вынужден был потратить все свои сбережения", - говорится в статье.