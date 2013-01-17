Азаров после взбучки согласился с Януковичем: с реформами все плохо

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Комитета экономических реформ.

«Много важных запланированных целей не достигнуто. Уровень выполнения не может нас удовлетворить», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что в 2013 году новому составу правительства необходимо будет проанализировать просчеты 2012 года и активизировать работу по продолжению проведения реформ во всех сферах.

“Первоочередное задание новых руководителей направлений реформ - как можно быстрее проанализировать причины допущенного отставания и в максимально сжатые сроки его ликвидировать; организовать четкое выполнение Национального плана действий в 2013 году”, - сказал премьер.

При этом он не детализировал, в каких направлениях и по каким причинам произошло отставание от планов выполнения реформ.

Вместе с тем Н.Азаров отметил, что в ряде областей недостаточными темпами проходит работа по созданию центров экстренной медицинской помощи, а в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Тернопольской областях тормозится создание центра по предоставлению административных услуг.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Комитета по экономическим реформам, отметил низкий уровень реализации реформ в Украине и назвал "саботажем" невыполнение запланированных реформ.

24 декабря 2012 года В. Янукович назначил новый состав Кабинета министров Украины.