Янукович сегодня послушает о планах Азарова на 2013 год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства заслушает доклад премьер-министра Николая Азарова о состоянии выполнения Национального плана действий за 2012 год.

Участие в заседании примут представители Администрации Президента Украины, Кабинета министров, председатель Верховной Рады, народные депутаты, представители научных кругов, международных и экспертных организаций.

Как напомнили в пресс-службе, В.Янукович ожидает от руководителя и членов правительства предложений к Национальному плану действий на 2013 год, которые будут презентованы представителями Кабмина, ответственными за реализацию реформ в соответствующих направлениях.

По поручению В.Януковича, Национальный план действий создаст основу для реализации экономических реформ в 2013 году с учетом вызовов и современных условий развития экономической стратегии. Документ должен быть согласован с представителями органов власти, как центральных, так и местных.

В пресс-службе отметили, что Президент в дальнейшем будет жестко требовать от правительства четкого и полного выполнения Национального плана действий на 2013 год, как на центральном, так и на местном уровнях, с целью реализации в Украине ключевых реформ.