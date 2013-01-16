Королевская взялась за голову от реформ Тигипко

Министерство социальной политики Украины инициирует создание рабочей группы, которая займется пересмотром и усовершенствованием подходов в работе Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики со ссылкой на министра Наталью Королевскую.

По ее словам, дефицит Пенсионного фонда по итогам 2012 года превысил 27 млрд грн, а запланированный дефицит ПФУ в 2013 году составляет 21,8 млрд грн. «Так дальше продолжаться не может. Мы создаем рабочую группу для изменения подходов в работе Пенсионного фонда», - заявила Н. Королевская.

Она также обратила внимание, что дефицит Пенсионного фонда сохраняется в том числе из-за несостоятельности проведенной пенсионной реформы. А кроме того, он делает невозможным введение второго этапа пенсионной реформы.

«Я считаю, что пенсионная реформа неэффективна», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, пенсионная реформа в Украине стартовала в октябре 2011 года. Предполагалось, что в результате ее введения уже к концу 2012 года Украина сможет выйти на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Однако в мае 2012 года при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года Кабмин увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн, увеличив доходы ПФУ с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы — с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

Напомним, что с 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.