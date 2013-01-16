Табачник издал приказ о конкурсе «Лукоморье» - чтобы больше учили русский язык

Соответствующий приказ Минобразования (от 03.12.2012 № 1378), которым утверждены Правила проведения этого конкурса, зарегистрирован в Минюсте (25 декабря 2012 г. за № 2160/22472). Текст документа размещен ый на сайте Верховной Рады.

В Правилах указывается, что конкурс “Лукоморье” проводится с целью популяризации среди учащейся молодежи знания языков, активизации и актуализации изучения русского языка в учебных заведениях; повышения уровня знаний по русскому языку; развития исследовательских способностей учеников; поддержки и повышения эффективности работы учителей русского языка”.

Основными заданиями конкурса является, в частности, повышение интереса учеников к изучению русского языка и культуры; углубление и структуризация знаний учеников по русскому языку; создание фундамента в подготовке к государственной итоговой аттестации и внешнему независимому оцениванию по русскому языку; привлечение широкого круга сельской молодежи к активному участию в интеллектуальных соревнованиях по русскому языку; активизация внеклассной и внешкольной работы по изучению русского языка и тому подобное.

Проведение конкурса возложено на Донбасский государственный педагогический университет совместно с базовой организацией, которую определяет Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины. Организация и проведение конкурса, награждение его участников осуществляются за счет средств, не запрещенных законодательством.

Для организации проведения конкурса образуется организационный комитет и координационный совет. Научное руководство конкурсом осуществляет методическая комиссия, которая создается на базе Донбасского государственного педуниверситета. На местах конкурс проводят координаторы.

В Правилах проведения конкурса “Лукоморье” детально расписано: кто имеет право принимать в нем участие, порядок, процедура и сроки его проведения, порядок подведения итогов.

В частности, конкурс планируется проводить ежегодно до 1 марта, а обнародование результатов планируется до 1 июня.

Конкурс проводится в один день во всех регионах Украины по единым заданиям для каждой возрастной категории. Точная дата проведения конкурса объявляется оргкомитетом. Конкурс длится 75 минут - время на выполнение заданий без учета длительности инструктажа.

Относительно содержания и структуры заданий, то указывается, что участнику предлагается 30 тестовых заданий по русскому языку 3 уровней сложности. К каждому из заданий предлагается четыре варианта ответов, из которых лишь один правильный.

Ученики, которые показали самые лучшие результаты, получат дипломы победителей. Остальные ученики получают дипломы участников. Каждый ученик, который принимает участие в конкурсе, получает информационный сборник «Лукоморье» или другую печатную продукцию с логотипом конкурса. Для учеников, которые постоянно принимают участие в конкурсе и показывают высокие результаты, могут быть организованы дополнительные поощрительные мероприятия (летние школы, экскурсии и тому подобное).

Приказ о проведении конкурса “Лукоморье” вступит в силу со дня его официального опубликования.