«Злостные прогульщики» Иванющенко и Емец кивают на неопытность и болезнь

Леонид Емец заверил "Коммерсант-Украина", что рейтинг, составленный на основе письменной регистрации депутатов, некорректен.

"Я был на заседаниях, но из-за нехватки опыта просто не регистрировался письменно. Знаете, как бывает, пошли все из кулуаров в зал, и я пошел,— пояснил парламентарий.— Посмотрите лучше, когда я голосовал. Это требует личного присутствия в зале, ведь карточка всегда со мной, и мы в "Батькивщине" не голосуем друг за друга".

Данные парламентского сайта действительно подтверждают, что господин Емец голосовал на половине заседаний ВР. Впрочем, сведения о присутствии депутата в Раде 25 декабря, 10 и 11 января в парламентской базе отсутствуют.

Юрий Иванющенко, который работает в ВР уже второй созыв, не мог списать отсутствие своей письменной регистрации на неопытность; тем не менее он также заявил о некорректности его упоминания в антирейтинге "Опоры".

"Я был на больничном, да и то один день всего. Какой же я злостный? В прошлом году я был на всех заседаниях, а в этом году пропустил одно. Дату не помню",— заявил народный депутат. Между тем данные системы "Рада" свидетельствуют, что господин Иванющенко исправно участвовал почти во всех голосованиях — даже в тот день, когда он, по собственному признанию, находился на больничном и не посещал сессионный зал.

В целом же, по сведениям "Опоры", наиболее дисциплинированной фракцией стала "Свобода" — письменная регистрация депутатов этой фракции составила 99%. У представителей УДАРа и Компартии этот показатель составил 96%, Партии регионов — 88%, "Батькивщины" — 87%, группы нефракционных депутатов — 84% заседаний.