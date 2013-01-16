Руководство колонии заявляет о поиске консенсуса с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии заявил начальник заведения Игорь Колпащиков.

“Они (воспитательные беседы — УНИАН) проводятся ежедневно”, - сказал он.

И.Колпащиков подчеркнул, что воспитательные беседы будут проводиться до тех пор, пока «мы не достигнем консенсуса, до тех пор, пока не появится заявление о выходе из этой акции, которая объявлена Ю.Тимошенко”.

И.Колпащиков уточнил, что пока Ю.Тимошенко не подала заявление об окончании своей акции гражданского неповиновения.

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Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она заявила об узурпации власти В.Януковичем и проведении в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать пояснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер заявила, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.