Янукович позвонил Путину
12:05, 31 декабря 2012Политика
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В пресс-службе Кремля рассказали о телефонных разговорах.
Янукович и Путин обменялись поздравлениями
Президент России Владимир Путин по телефону обменялся со своими коллегами из Казахстана Нурсалтаном Назарбаевым и Украины Виктором Януковичем новогодними поздравлениями, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Сегодня по инициативе партнеров состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Украины Виктором Януковичем. Главы государств обменялись теплыми новогодними поздравлениями и пожеланиями добра, благополучия и процветания братским народам", — говорится в сообщении.
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