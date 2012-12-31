Янукович позвонил Путину

12:05, 31 декабря 2012
Политика
3835 0

В пресс-службе Кремля рассказали о телефонных разговорах.

Янукович и Путин

Президент России Владимир Путин по телефону обменялся со своими коллегами из Казахстана Нурсалтаном Назарбаевым и Украины Виктором Януковичем новогодними поздравлениями, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Сегодня по инициативе партнеров состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Украины Виктором Януковичем. Главы государств обменялись теплыми новогодними поздравлениями и пожеланиями добра, благополучия и процветания братским народам", — говорится в сообщении.

РИА Новости

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter