Янукович позвонил Путину

Президент России Владимир Путин по телефону обменялся со своими коллегами из Казахстана Нурсалтаном Назарбаевым и Украины Виктором Януковичем новогодними поздравлениями, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Сегодня по инициативе партнеров состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Украины Виктором Януковичем. Главы государств обменялись теплыми новогодними поздравлениями и пожеланиями добра, благополучия и процветания братским народам", — говорится в сообщении.

РИА Новости