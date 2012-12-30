Янукович выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ту-204
15:42, 30 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с катастрофой пассажирского самолета в московском аэропорту Внуково, в результате которой погибли люди.
Виктор Янукович выразил соболезнования Путину
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«С чувством скорби в Украине восприняли весть о катастрофе самолета Ту-204, которая привела к человеческим жертвам», - говорится в соболезновании.
В.Янукович передал слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря самолет Ту-204, принадлежавший компании Red Wings, выкатился за взлетную полосу в аэропорту Внуково и загорелся. По последним данным, погибли пять членов экипажа, еще трое находятся в больнице.
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