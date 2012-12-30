Янукович выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ту-204

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«С чувством скорби в Украине восприняли весть о катастрофе самолета Ту-204, которая привела к человеческим жертвам», - говорится в соболезновании.

В.Янукович передал слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря самолет Ту-204, принадлежавший компании Red Wings, выкатился за взлетную полосу в аэропорту Внуково и загорелся. По последним данным, погибли пять членов экипажа, еще трое находятся в больнице.