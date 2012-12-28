Янукович придумал Грищенко полномочия
18:02, 28 декабря 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович определил сферы, которыми будет заниматься вице-премьер-министр Константин Грищенко.
Янукович поручил Грищенко заниматься вопросами культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения
Соответствующий указ от 28 декабря 2012 года размещен на сайте главы государства.
В соответствии с решением главы государства, К.Грищенко будет заниматься сферами культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент освободил К.Грищенко от должности министра иностранных дел и назначил его вице-премьер-министром.
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