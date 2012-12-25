Табачник назвал участников акции протеста «жалкой кучкой»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник назвал "жалкой кучкой" участников акции протеста против его переназначения на должность министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Табачник заявил сегодня журналистам, комментируя акцию протеста активистов ВО "Свобода" возле Администрации Президента.

"Я видел эту жалкую кучку из нескольких десятков людей. Мы - свободная страна. Там несколько десятков протестовало", - сказал Д.Табачник.

Он также отметил, что вчера получил свыше 200 телеграмм с поздравлениями по случаю его переназначения министром.

"Я не хочу делать рекламу протестующим, но эти люди хотят всех, как в тоталитарном обществе, приучить говорить, мыслить и делать только как нравится им. Они страшные люди, ибо исповедуют тоталитарную идеологию, идеологию однодумства, одних стандартов", - подчеркнул Д.Табачник.

По словам министра, он не победитель конкурса красоты, чтобы всем нравиться.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович переназначил Д.Табачника министром образования и науки, молодежи и спорта.