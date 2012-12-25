Глава Комитета ВР по вопросам культуры отказывается иметь дело с Табачником

Новоизбранный председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко не намерен сотрудничать с министром образования и науки, молодежи и спорта Дмитрием Табачником.

Об этом В.Кириленко заявил журналистам после заседания ВР, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

В.Кириленко отметил, что с Д.Табачником не собирается сотрудничать, поскольку Д.Табачник работает «на соседнее государство – Россию», а он – на Украину. «Переназначение Табачника еще раз доказывает, что у нас вся власть зависима от Кремля, начиная с Президента. Поэтому сотрудничества не может быть никакого. Мы можем работать на то, чтобы вред этого чиновника был как можно меньше для украинского общества», – сказал председатель Комитета.

Он также отметил, что первая задача Комитета по вопросам культуры и духовности – вернуть украинскому языку надлежащий статус и уважение к нему.

«Комитет по вопросам культуры и духовности – прежде всего это Комитет, который заботится о вопросах украинского языка. Сегодня, благодаря решению прошлого парламента, украинский язык унижен, находится под угрозой. Поэтому одним из основных вопросов Комитета по вопросам культуры и духовности будет обретение украинским языком де-факто государственного статуса. Де-юре этот статус остается, однако с каждым месяцем украинский язык у себя дома все больше оказывается на задворках», – сказал председатель Комитета.

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Кроме того, по словам В.Кириленко, Комитет будет решать «оперативные проблемы», поскольку всегда есть попытка закрыть библиотеки, музеи, забрать помещение у художников.

Первыми шагами В.Кириленко после возвращения надлежащего статуса украинскому языку будет внесение изменений в законодательство об охране культурного наследия, внесение законопроектов, которые позволят развиваться украинскому кино, украинскому языку на телевидении.

«То есть Комитет культуры должен не прибегать лишь к политическим заявлениям, а создавать механизмы финансирования приоритетных направлений украинской украиноязычной культуры со стороны государства», - считает В.Кириленко.