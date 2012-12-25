Яценюк пугает Табаловых судом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он сказал, что соответствующее обращение уже было уже направлено в регламентный Комитет Верховной Рады Украины.

А.Яценюк сообщил, что по результатам работы ВСК оппозиция обратится в суд в отношении Табаловых.

«Мы уже отправили запросы во все депутатские фракции, чтобы подали нам фамилии для создания временной следственной комиссии на предмет расследования фактов непринесения Табаловыми присяги, для того чтобы подготовить всю юридическую базу и обратиться в суд», - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Андрей и Александр Табаловы были избраны от партии «Батькивщина», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности, отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а сын Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такое требование связано с тем, что эти депутаты не вошли во фракцию «Батькивщина» и тем самым нарушили присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

12 декабря оппозиция не допустила Табаловых к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва. Однако позже председатель временного президиума ВР Владимир Литвин заявил, что они таки принесли присягу.

Оппозиция настаивает, что Табаловы не являются народными депутатами, поскольку не принесли присяги.