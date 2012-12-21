В Кировограде на дверях офиса Табаловых повесили куриные тушки

Как передает корреспондент УНИАН, в шествии приняли участие около 150 человек.

В полдень группа протестующих под флагами «Свободы» и УДАРа двинулась по центральным улицам города от памятника Ангелу-хранителю.

На улице Тимирязева протестующие остановились возле офиса предприятия «Формула вкуса», которое принадлежит новоизбранным народным депутатам Андрею и Александру Табаловым, отказавшимся вступить в парламентскую фракцию ОО «Батькивщина».

Здесь они провели непродолжительный пикет, во время которого скандировали «Позор тушкам-Табаловым!» и повесили на дверях здания куриные тушки.

Закончился марш протеста митингом возле памятника Богдану Хмельницкому на площади им. Хмельницкого. Участники шествия развернули плакаты с надписями «Табалов = Шаталов», «Табалов – стріляйся!», «“Формула смаку”, “Волошкове поле”, Первомайський молококонсервний завод» належать Табаловим. Жодної копійки зрадникам!».

«Если Табаловы имеют честь и достоинство, то в данной ситуации они должны или сложить депутатские полномочия, или стреляться», - сказал во время выступления перед участниками акции председатель областной организации ВО «Свобода» Александр Ромащенко.

И.о. председателя исполкома областной организации политической партии «УДАР» Константин Поляков призвал кировоградцев объявить Табаловым экономический бойкот – не покупать продукцию их предприятий.

Представители ОО «Батькивщина» не принимали участия в акции протеста. Заместитель председателя областной организации политической силы Елена Армаш объяснила это УНИАН тем, что накануне партия обнародовала заявление, в котором также осудила действия Табаловых.

Как сообщал УНИАН, Андрей и Александр Табаловы были избраны от партии «Батькивщина», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности, отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а сын Андрей Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти депутаты не вошли во фракцию «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.