Кузьмин заявляет, что США скрывают правду о роли Тимошенко в преступлениях

Об этом заявил первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин в эфире "Шустер Live".

"Американским властям и послу США в Украине Джону Теффту, хорошо известно, что я никогда не допрашивал в США Кириченко. Ясно, что некоторые американские чиновники скрывают правду об убийстве Щербаня и роли Юлии Тимошенко в различных преступлениях", - отметил он.

"Вместо того, чтобы помочь украинскому следствию в раскрытии убийств и коррупции, в США был разработан план по уничтожению уголовного дела об убийстве Щербаня", - уточнил Кузьмин.

Он заявил, что "частью этого плана была нейтрализация меня, как руководителя следственной группы".

"Путем незаконного ареста в Америке, по сфабрикованным обвинениям, с принуждением майора Мельниченко к даче показаний по делу об убийстве. Мельниченко предупредил меня о готовящейся провокации, и я вынужден был покинуть США раньше запланированного срока", - заявил Кузьмин.

"Вернувшись в Украину Мельниченко назвал имена и фамилии всех причастных к этому беззаконию. Среди них высокопоставленные лица Госдепартамента США", - рассказал первый заместитель генпрокурора.

Украинская правда