Кузьмин в последнюю минуту отменил встречу с председателем комитета Европарламента
18:09, 20 декабря 2012Политика
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Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин отказался встретиться с председателем Комитета Европарламента по иностранным делам Элмаром Броком.
Элмар Брок оказался с чувством юмора / Фото: Немецкая волна
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил сам Э.Брок.
По его словам, соответствующая встреча была запланирована, но в последний момент ее отменили.
“Моя встреча с Р.Кузьминым была отменена в последнюю минуту. Я думаю, что он, по-видимому, очень занят, потому что готовится к встрече с Президентом Обамой”, - сказал Э.Брок.
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