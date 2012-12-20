Кузьмин в последнюю минуту отменил встречу с председателем комитета Европарламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил сам Э.Брок.

По его словам, соответствующая встреча была запланирована, но в последний момент ее отменили.

“Моя встреча с Р.Кузьминым была отменена в последнюю минуту. Я думаю, что он, по-видимому, очень занят, потому что готовится к встрече с Президентом Обамой”, - сказал Э.Брок.