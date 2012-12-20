Суд снизил срок заключения Ходорковскому и Лебедеву

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Окончательно назначить Лебедеву и Ходорковскому наказание в виде 11 лет заключения в колонии общего режима", - огласил решение судья Дмитрий Фомин.

Принимая решение, он переквалифицировал статьи на более мягкую редакцию в связи с либерализацией Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, суд исключил из обвинения указание о легализации денежных средств на сумму более 2 млрд рублей, посчитав ее излишне вмененной. Также за истечением срока давности суд прекратил уголовное преследование по одному из эпизодов неуплаты налогов.

"В остальном приговор оставить без изменения", - отметил судья.

Таким образом, по решению суда, П.Лебедев выйдет на свободу 2 июля 2014 года, М.Ходорковский - 25 октября 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что персонального преследования М.Ходорковского не было, речь идет исключительно об экономическом преступлении.

По словам В.Путина, снижение срока наказания М.Ходорковскому с 13 до 11 лет произошло благодаря изменению российского законодательства.

Хамовнический суд Москвы в конце 2010 года приговорил П.Лебедева и М.Ходорковского к 14 годам колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег. Затем Мосгорсуд снизил этот срок на 1 год.