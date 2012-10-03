ПАСЕ приняла критическую резолюцию о положении в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции о выполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы, одобренной во вторник на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За принятие такого решения проголосовал 161 депутат, против высказался 41, воздержались - 7.

“Российская Федерация достигла уникального момента в своей короткой истории демократического развития. Преданность и мобилизация более 100 тыс. граждан после декабрьских выборов 2011 года, пробуждение очень упорного гражданского общества и желание властей услышать призыв к реформам может создать момент для изменений”, - говорится в резолюции.

Депутаты ПАСЕ приветствовали ряд положительных изменений, которые произошли в России в последнее время, и, в частности, уменьшение проходного барьера для политических партий, либерализация правил регистрации политических партий, уменьшение количества подписей, необходимых для выдвижения кандидатов на должность Президента с 2 млн. до 100 тыс. Ассамблея также приветствовала тот факт, что Конституционный суд России де-факто отменил смертную казнь, но в то же время призвала власти России отменить смертную казнь и де-юре.

Вместе с тем, в резолюции отмечается и пакет вопросов, которые вызывают обеспокоенность ПАСЕ. Среди них, в частности, одобрение летом этого года Государственной думой России законов о криминализации клеветы, об ограничении свободы в Интернете, о мирных собраниях (так называемый “протестный закон”), а также о неправительственных общественных организациях (так называемый закон “об иностранных агентах”).

Депутаты выразили обеспокоенность и намерениями Президента России Владимира Путина усилить вертикаль власти и призвали его демократизировать систему.

В резолюции также напоминается, что последние парламентские выборы 2007 и 2011 годов, и президентские выборы 2008 и 2012 годов были оценены международными и местными наблюдателями как проведенные с нарушениями.

Кроме того, в документе выражается обеспокоенность отсутствием независимости судебной системы, о чем, по мнению депутатов ПАСЕ, свидетельствуют приговоры бизнесмену Михаилу Ходорковскому и участницам панк-группы Pussy Riot.

Депутаты напомнили, что до сих пор остаются нераскрытыми убийства журналистки Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой.

В резолюции также содержится ряд призывов к властям Российской Федерации. Так, в сфере функционирования плюралистической демократии ПАСЕ порекомендовала усилить диалог с Венецианской комиссией при разработке унифицированного избирательного кодекса, возобновить диалог с оппозицией, не представленной в парламенте, пересмотреть принятые законы, которые ограничивают свободы, воздерживаться от давления на оппозицию.

В сфере верховенства права ПАСЕ призвала российские власти обеспечить лучшую защиту судей от давления государства, ограничить полномочия прокуратуры, улучшить условия предварительного содержания, обнародовать последний доклад Комитета по предупреждению пыток Совета Европы.

Депутаты также призвали власти России провести эффективные расследования в случаях притеснений правозащитников, расследовать обвинения в пытках против адвоката Сергея Магнитского, воздерживаться от применения силы против мирных демонстраций, пересмотреть политику относительно разрешений на проведение манифестаций.

Кроме того, ПАСЕ призвала Россию реализовать резолюции Ассамблеи относительно последствий войны между Россией и Грузией, завершить вывод войск с территории Молдовы.

“На этом основании Ассамблея решила продолжить мониторинг выполнения обязательств Российской Федерацией, пока не получит очевидности содержательного прогресса по вопросам, поднятым в этой резолюции”, - говорится в документе.

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Вместе с тем Парламентская Ассамблея Совета Европы не смогла одобрить проект рекомендаций а связи с докладом о выполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы.

За одобрение проекта рекомендаций проголосовал 121 депутат, против – 74, воздержались – 11, а для одобрения необходима поддержка двух третей членов Ассамблеи, присутствующих в зале.

В проекте рекомендаций предусматривалось рекомендовать исполнительному органу Совета Европы – Комитету министров “уделить надлежащее внимание вопросам и обеспокоенностям, высказанным в резолюции”.

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Содокладчики ПАСЕ по России Андреас Гросс и Гиорги Фруде считают, что нынешнее голосование за резолюцию и рекомендации по докладу о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, нельзя называть победой России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции в Страсбурге.

"Я бы не интерпретировал это, как победу Российской Федерации против ПАСЕ", - сказал Г.Фруде.

При этом он отметил, что, возможно, пришло время пересмотреть статус ПАСЕ, которая и до сих пор является лишь совещательным органом Совета Европы.

"Конечно я разочарован (тем, что не были одобрены рекомендации - УНИАН) ... Но у нас было большинство, и это - четкий сигнал Комитету министров, наша работа должна уважаться. К сожалению, это большинство не составляло две трети ", - сказал в свою очередь А.Гросс.

При этом он отметил, что рекомендации в России были неправильно интерпретированы, как эскалация в отношениях.

Депутат также напомнил, что нынешняя российская делегация в ПАСЕ состоит преимущественно из новых депутатов.

"Мы видим только одного депутата, который остался (Леонид Слуцкий - УНИАН). И на его примере мы видим эффект его социализации в Совете Европы ", - сказал А.Гросс.

"И я уверен, что через 4 года наши российские коллеги будут говорить уже по-другому", - добавил он.