”У кого-то не выдержали нервы...”
Юрий Ехануров объясняет демонстрацию фильма «Угроза. Страшная правда»
Первый номер избирательного списка блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ объясняет демонстрацию фильма «Угроза. Страшная правда» желанием показать действия тех, кто “рвется к власти любыми путями”.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире телеканала “1+1”.
«Наверное, у кого-то из наших тоже не выдержали нервы, и они сделали фильм, чтобы показать действия тех, кто так хочет придти к власти», - сказал он.
Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что действия представителей Партии регионов иногда вызывают удивление.
Как пример он привел ситуацию последних дней в гнт Каменный Брод Житомирской области. Там, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, представители Партии регионов приостановили работу фарфорового завода, что привело к уничтожению части продукции, т.к. на этом производстве применяется непрерывный цикл. При этом он отметил, что представители Партии регионов пообещали в случае, если жители этого поселка не проголосуют за них, полностью остановить завод.
Как сообщал УНИАН, 10 марта в 19.00 на УТ-1 демонстрировался фильм «Угроза. Страшная правда», в котором речь идет о ходе избирательной кампании в Донецкой области, списке Партии регионов и угрозе реванша.
Партия регионов обратилась к Генеральной прокуратуре, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ПАСЕ, ОБСЕ и Центральной избирательной комиссии с просьбой дать оценку фильму “Нашей Украины”.