”У кого-то не выдержали нервы...”

Первый номер избирательного списка блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ объясняет демонстрацию фильма «Угроза. Страшная правда» желанием показать действия тех, кто “рвется к власти любыми путями”.Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в эфире телеканала “1+1”.

«Наверное, у кого-то из наших тоже не выдержали нервы, и они сделали фильм, чтобы показать действия тех, кто так хочет придти к власти», - сказал он.

Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что действия представителей Партии регионов иногда вызывают удивление.

Как пример он привел ситуацию последних дней в гнт Каменный Брод Житомирской области. Там, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, представители Партии регионов приостановили работу фарфорового завода, что привело к уничтожению части продукции, т.к. на этом производстве применяется непрерывный цикл. При этом он отметил, что представители Партии регионов пообещали в случае, если жители этого поселка не проголосуют за них, полностью остановить завод.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в 19.00 на УТ-1 демонстрировался фильм «Угроза. Страшная правда», в котором речь идет о ходе избирательной кампании в Донецкой области, списке Партии регионов и угрозе реванша.

Партия регионов обратилась к Генеральной прокуратуре, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, ПАСЕ, ОБСЕ и Центральной избирательной комиссии с просьбой дать оценку фильму “Нашей Украины”.