Медицинская комиссия приняла решение оперировать Луценко
06:37, 18 декабря 2012Политика
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Медики приняли решение о проведении операции экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в течение полугода.
Об этом сообщила пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.
Она рассказала, что в понедельник заключенного Луценко в Менский колонии посетила расширенная медицинская комиссия.
"В состав комиссии входили 12 врачей высшей категории - профессора в различных областях, среди них и те, кто уже осматривал Луценко... После осмотра и общения с Луценко было принято единодушное решение врачей - операция нужна в течение полугода", - подытожила пресс-секретарь.
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