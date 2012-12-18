Медицинская комиссия приняла решение оперировать Луценко

06:37, 18 декабря 2012
Политика
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Медики приняли решение о проведении операции экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в течение полугода.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.

Она рассказала, что в понедельник заключенного Луценко в Менский колонии посетила расширенная медицинская комиссия.

"В состав комиссии входили 12 врачей высшей категории - профессора в различных областях, среди них и те, кто уже осматривал Луценко... После осмотра и общения с Луценко было принято единодушное решение врачей - операция нужна в течение полугода", - подытожила пресс-секретарь.

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