Рыбак говорит, что комитеты еще делят - с дискуссиями
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отметил, что на сегодняшний день не утвержден вопрос ведания и состава парламентских комитетов, поскольку фракции еще не определились.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак сообщил на заседании ВР.
Во время прошлого заседания 13 декабря парламент принял решение о создании 27 профильных комитетов и специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации. Вместе с тем депутаты тогда не утвердили перечень полномочий и вопрос ведания этих комитетов и их персональный состав. Эти вопросы должны были рассматриваться сегодня на заседании парламента.
«Фракции еще не определились, идут дискуссии, поэтому сегодня этот вопрос рассматривать не будем», - сообщил В.Рыбак.
Он закрыл сегодняшнее заседание ВР и пригласил лидеров фракций к себе на совещание.
Как сообщал УНИАН, следующее заседание парламента состоится 25 декабря.
Вчера, 17 декабря, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что фракции Верховной Рады еще не достигли никаких договоренностей о распределении комитетов и будут продолжать соответствующие переговоры.
«Мы дальше проводим публичные встречи относительно того, какие функции должны быть у оппозиции, а какие у власти. Сегодня будет второй этап таких переговоров. И как только мы придем к согласованному результату, мы вам сразу сообщим», - сказал А.Яценюк.
В то же время лидер фракции «Батькивщина» отметил, что представители Партии регионов не собираются отдавать оппозиции ключевые комитеты в Верховной Раде.