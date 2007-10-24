Ющенко вывел из состава СНБО трех экс-губернаторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрия ПАВЛЕНКО, Ивана СТОЙКО и Романа ТКАЧА.

Текст соответствующего указа главы государства от 24 октября размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Ю.ПАВЛЕНКО был освобожден от должности председателя Житомирской областной государственной администрации 17 октября.

23 октября Президент освободил И.СТОЙКО от должности губернатора Тернопольской области, а Р.ТКАЧА – Ивано-Франковской.

Они были уволены в связи с избранием на внеочередных парламентских выборах народными депутатами от блока «Наша Украина – Народная самооборона».