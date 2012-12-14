Немыря: оппозиция приветствует выводы Евросоюза относительно Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам после встреч на саммите Европейской народной партии.

По теме: Европарламент назвал последние выборы в Украине «шагом назад»

"Я сделал доклад о ситуации в Украине после парламентских выборов, и проинформировал о сотрудничестве между оппозиционными силами, приоритетах объединенной оппозиции, и так же выразил оценку оппозиции, Юлии Тимошенко как лидера оппозиции, о последних выводов Совета иностранных дел, резолюции Европарламента и более развернутой позиции, которая была нам представлена, и которая была подготовлена министрами иностранных дел от Европейской народной партии ", - сказал Г.Немыря.

"Нам было сказано и подчеркнуто, что так же как будет учитываться оценка выполнения условий ЕС правительством Украины, так же будут прислушиваться, и учитывать мнения оппозиции и Юлии Тимошенко", - добавил он.

По теме: Украинский МИД отреагировал на резолюцию Европарламента

Г.Немыря отметил, что оппозиция приветствует тот факт, что в выводах Совета иностранных дел ЕС относительно Украины, резолюции Европарламента и позиционном документе министров иностранных дел Европейской народной партии более детально формулируются условия для украинской власти для подписания соглашения об ассоциации, а также указывается возможное время такого подписания - ноябрь следующего года.