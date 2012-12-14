Немыря: оппозиция приветствует выводы Евросоюза относительно Украины
Заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря говорит, что европейские политики будут сравнивать оценки прогресса Украины в сферах, необходимых для подписания соглашения об ассоциации, с оценками украинской власти и оппозиции.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам после встреч на саммите Европейской народной партии.
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"Я сделал доклад о ситуации в Украине после парламентских выборов, и проинформировал о сотрудничестве между оппозиционными силами, приоритетах объединенной оппозиции, и так же выразил оценку оппозиции, Юлии Тимошенко как лидера оппозиции, о последних выводов Совета иностранных дел, резолюции Европарламента и более развернутой позиции, которая была нам представлена, и которая была подготовлена министрами иностранных дел от Европейской народной партии ", - сказал Г.Немыря.
"Нам было сказано и подчеркнуто, что так же как будет учитываться оценка выполнения условий ЕС правительством Украины, так же будут прислушиваться, и учитывать мнения оппозиции и Юлии Тимошенко", - добавил он.
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Г.Немыря отметил, что оппозиция приветствует тот факт, что в выводах Совета иностранных дел ЕС относительно Украины, резолюции Европарламента и позиционном документе министров иностранных дел Европейской народной партии более детально формулируются условия для украинской власти для подписания соглашения об ассоциации, а также указывается возможное время такого подписания - ноябрь следующего года.