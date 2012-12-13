Украинский МИД отреагировал на резолюцию Европарламента

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с принятием Европейским парламентом Резолюции относительно ситуации в Украине.

«Приветствуем четкий сигнал Европейского Парламента относительно необходимости предоставления ЕС активного содействия Украине в ее реформаторских усилиях», - подчеркивается в комментарии и отмечается, что «соглашение, безусловно, станет мощным импульсом и наилучшим инструментом для успешного продвижения Украины на этом пути».

МИД Украины также решительно поддерживает призыв Европейского парламента относительно необходимости дальнейшего упрощения визового режима для украинских граждан. «В этой связи важным является скорейшее завершение Европарламентом всех процедур, необходимых для ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз, которое было подписано в июле 2012 года», - заметили в МИД.

Кроме того, украинская сторона надеется, что изменения к Кодексу Шенгенских границ будут рассмотрены Европейским парламентом без дальнейшего промедления. По убеждению МИД Украины, «это сделает возможным дальнейшее сотрудничество с ЕС во введении совместного пограничного контроля, что будет содействовать развитию межчеловеческих контактов».

В комментарии подчеркивается, что «в Украине внимательно относятся к заключениям международных наблюдателей, в т.ч. Европейского парламента, по результатам мониторинга выборов народных депутатов 28 октября 2012 года в Украине. Рекомендации, которые войдут в окончательный отчет БДИПЧ ОБСЕ, который будет обнародован в ближайшее время, будут учитываться в процессе последующего реформирования избирательного законодательства Украины с целью его приведения к наилучшим международным стандартам».

МИД Украины выражает надежду, что Европейский парламент примет во внимание такие ключевые моменты организации избирательного процесса в Украине, как создание надлежащих правовых рамок для их проведения, максимальная открытость украинской власти к взаимодействию с международными наблюдателями и наличие конкурентной среды, что подтверждается представительством в новоизбранном парламенте широкого спектра политических сил.

«В контексте продолжения в Украине введения всеобъемлющих реформ, в том числе в сфере обеспечения верховенства права, важную роль будет играть наше дальнейшее плодотворное взаимодействие с Европейским Союзом. В этой связи подтверждаем готовность к дальнейшему взаимодействию с миссией уполномоченных представителей ЕП А.Квасневского и П.Кокса», - отметили в МИД Украины.