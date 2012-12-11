Суд опроверг вину украинских военных в крушении российского Ту-154

Высший хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу российской авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) на решение апелляционного суда, который подтвердил невиновность украинских военных в аварии российского лайнера Ту-154 в 2001 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было обнародовано сегодня.

Как отмечается в резолютивной части, суд оставил без изменений решение суда первой апелляционной инстанции.

Мотивировочную часть приговора ВХСУ объявит позже.

Как сообщалось, самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск, разбился в октябре 2001 года. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что лайнер над Черным морем сбила ракета, запущенная украинскими военными, которые проводили в тот день учения в Крыму: военные перепутали пассажирский самолет с учебной целью. Украина через некоторое время после трагедии, не ожидая результатов расследования, выплатила семьям жертв моральную компенсацию в размере 200 тысяч долларов на каждого погибшего. Из-за трагедии лишились должности тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук и ряд генералов украинской армии.

Генпрокуратура Украины в 2004 году вынесла постановление о прекращении расследования дела, но это решение отменил Военный суд Киевского гарнизона, не согласившись с заключениями следствия. В 2007 году Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по факту авиакатастрофы лайнера в связи с отсутствием состава преступления.

Российская авиакомпания "Сибирь" в 2004 году подала иск, в котором требовала взыскать с Министерства обороны и Государственного казначейства Украины 15,32 млн. долл. за сбитый самолет и утраченную выгоду.

Однако Хозяйственный суд Киева в начале сентября 2011 года отклонил иск авиакомпании.

Российская авиакомпания обжаловала это решение, но Апелляционный хозяйственный суд Киева в мае этого года оставил вердикт без изменений. Адвокаты компании "Сибирь" в июне обратились с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд страны.