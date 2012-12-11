Могилев осудил Мельника за неадекватное общение с журналистом

Об этом он заявил на брифинге в Симферополе 11 декабря.

“Такое поведение депутата недопустимо в принципе. Хамить никому нельзя, однозначно. Мельник не член Партии регионов, и по партийной линии наказать мы его не можем. Я знаю, что он якобы извинился и правильно сделал. Но хамское поведение не допустимо никому”, – сказал А.Могилев.

Напомним, 28 ноября в здании крымского парламента между депутатом Верховного Совета Крыма Александром Мельником и старшим редактором Творческого объединения крымско-татарских программ ГТРК «Крым» Шевкетом Ганиевым произошел конфликт, в результате которого депутат обрушился с оскорблениями в адрес журналиста.

Вечером Александр Мельник в эфире принадлежащего ему телеканала “ИТВ” извинился за ненормативную лексику, пообещал быть более сдержанным, но напомнил, что и среди журналистов далеко не все «нормальные моральные люди». Также А.Мельник высказал предположения о возможном монтаже видео.