Муж Тимошенко просит Обаму аннулировать визу еще и Януковичу

Об этом говорится в обращении А.Тимошенко к Б.Обаме, текст которого передан агентству УНИАН.

«Я надеюсь, что аннулирование визы и запрещение на въезд в США для первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина станет первым шагом к полномасштабным действиям стран Запада по санкциям относительно лиц, совершивших в Украине политический террор и репрессии», – говорится в обращении.

Теперь А.Тимошенко призывает «аннулировать визы и запретить въезд в страны Запада всем представителям режима Януковича, причастным к организации политических репрессий, в первую очередь – Януковичу, Пшонке (генпрокурору Виктору Пшонке), Хорошковскому (первому вице-премьер-министру Валерию Хорошковскому) и еще более чем 50 лицам, фамилии которых переданы представителями украинской оппозиции правительствам стран».

Также он призывает «провести всестороннюю оценку отмывания нажитых преступным путем средств в сумме более 52 млрд долларов США, которые были выведены из Украины представителями режима Януковича в банки западных стран на протяжении 2010-2012 годов, дать надлежащую оценку фальсификации парламентских выборов в Украине 29 октября 2012 года и выразить свое отношение к процессам фальсификации, требовать от Украины неуклонного выполнения требований резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине от 3 октября 2012 года относительно освобождения политических узников и соблюдения прав и свобод человека в Украине».

По мнению А.Тимошенко, необходимо провести медицинский осмотр и дать оценку действиям бывшего майора Государственной службы охраны Николая Мельниченко по укрывательству от общественности сведений, которые могут содержать данные о деятельности высших служебных лиц государства, - В.Януковича, и.о. премьера Николая Азарова, председателя ВР 6-го созыва Владимира Литвина как возможных организаторов политических преследований и коррупционных действий.

«Прошу лишить Николая Мельниченко политического убежища в США и запретить ему въезд на территорию США и других стран, а также изъять все записи для исследования», – говорится в обращении.

Кроме этого, А.Тимошенко призывает Б.Обаму «поручить Trout Cacheris, PLLC (США), Akin Gump Strauss Hauer & Feld и другим аудиторским компаниям, которые проводили аудит правительства Тимошенко, провести всесторонний и максимально объективный аудит деятельности правительства Азарова за период 2010 -2012 годов, в первую очередь использования государственных средств при сооружении объектов Евро-2012, строительства и закупки буровых вышек, операций с незаконной продажею зерна, газа и других товаров».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, Р.Кузьмин в обнародованном на официальном сайте Генеральной прокуратуры письме к Президенту США Б.Обаме заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин.

В свою очередь партия «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Ю.Тимошенко, заявила, что такие деятели, как Президент В.Янукович и первый заместитель генпрокурора Р.Кузьмин, опорочили систему правосудия и уничтожили юриспруденцию в Украине.