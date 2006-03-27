На выборах в Севастопольский горсовет есть лидер...

На выборах в Севастопольский городской совет с большим отрывом лидирует Партия регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя городской территориальной избирательной комиссии Валерий КОНОПЛЕВ в интервью журналистам сообщил, что на данный момент обработаны протоколы с 40 избирательных участков, еще 10 протоколов участковых избирательных комиссий только приняты. Согласно данным 40 протоколов, «с очень большим отрывом лидирует Партия регионов», ее результат пока что держится на отметке около 50 процентов. Далее идут Блок Наталии Витренко и и Русский блок.

По словам В.КОНОПЛЕВА, основными жалобами севастопольцев во время выборов были не включение в списки избирателей. По приблизительным данным, по этой причине не проголосовало 1,5-2 тысячи человек. Кроме того, из-за больших очередей на участках люди не хотели ждать, и уходили. Однако, пока еще нет оснований для того, чтобы делать выводы о признании выборов недействительными, отметил В.КОНОПЛЕВ.