СМИ: Скандальный закон разделил мнения экспертов и политиков

Недавно принятый закон о референдуме успел перессорить не только народных депутатов Верховной Рады шестого созыва, но и вызвал критику Венецианской комиссии.

Социологи в свою очередь утверждают, что человеческим сознанием, и ответами людей на те или иные вопросы на референдуме можно с легкостью манипулировать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, закладываются определенные ожидальные вещи, подталкиваемые же вопросом. Иного мнения придерживаются авторы закона. Они уверяют, что народу дали право без контроля власти принимать важные решения. Однако, по закону, все комиссии на референдуме будут созданы местными властями, без наблюдателей от партий или организаций. Автор закона Дмитрий Шпенов заявил, что, если определенные вопросы блокируются политиками, народ может инициировать любой вопрос и вынести его на голосование.

В свою очередь, министр юстиции Украины Александр Лавринович утверждает, что принятием закона о референдуме страна сделала серьезный шаг на пути защиты демократии. "Это не механизм параллельного создания законов, поскольку никто из власти не сможет обходить парламент в создании законов. Президент не имеет права выносить законы на референдум", - отметил он.

Более того, решать, соответствует ли Конституции вопрос референдума, будет не Конституционный суд, а Центральная избирательная комиссия. Журналистам закон оставляет одно право - пропагандировать референдум.

Против же закона о референдуме выступают не только оппозиционеры, но и главное юридическое управление самой Верховной Рады. В частности, на сайте парламента появилось сообщение, что "законопроект не в полной мере соответствует Конституции Украины. Он также предусматривает такую ​​систему проведения всеукраинского референдума, в котором органы государственной власти и их должностные лица смогут непосредственно влиять на его конечный результат".