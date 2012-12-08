Акимова говорит, что сотрудничество с ТС даст новые источники заимствования

Об этом она заявила в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Я думаю, что развитие этого сотрудничества при прочих равных обстоятельствах могло бы дать нам и дополнительные кредитные ресурсы, причем без привлечения политических вопросов», - заявила И.Акимова.

Она подчеркнула, что внешние заимствования необходимо привлекать исключительно исходя из экономической необходимости без каких-либо политических условий.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

По его словам, страны, входящие в Таможенный союз, являются одними из крупнейших торговых партнеров Украины, и поэтому игнорировать это Украина не имеет права.