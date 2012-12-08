Эксперт: Россия значительно превысила лимит личного состава военных в Крыму

Об этом ZN.UA сообщил директор международных программ Центра НОМОС Дмитрий Штыбликов.

Эксперт отметил, что в контексте повышения боеготовности подразделений российского Черноморского флота, базирующегося в Крыму, вопрос модернизации кораблей не является на сегодняшний день ключевым для России.

«Для России сегодня очень важными являются соглашения по количеству личного состава морской пехоты на территории Украины по перемещению войск вне гарнизонов. Это те вещи, которые влияют на боеготовность и напрямую нарушают ранее подписанные соглашения с Украиной», — полагает эксперт.

Так, в соответствии с приложением №2 к соглашению о параметрах раздела ЧФ РФ, общее количество личного состава морской пехоты и личного состава морской авиации наземного базирования не должно превышать 1987 человек. Между тем, как утверждает Д.Штыбликов, «на сегодняшний день эта цифра значительно превышена. Хотя этот факт и не афишируется российской стороной».