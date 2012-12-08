"Свобода" предупреждает о провокациях в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», сегодня организация направила в прокуратуру, Главное управление МВД Украины и Управление СБУ в области заявление с требованием предпринять меры для недопущения нарушения безопасности в городе 8 декабря.

«В этот день под руководством городского председателя, известного украинофоба Алексея Костусева должен состояться так называемый «антифашистский марш», направленный против Всеукраинского объединения «Свобода», - утверждают в партии.

В то же время, по данным некоторых источников, организаторами акции готовится группа молодчиков, которые под видом активистов националистических организаций будут противодействовать проведению марша, устраивая столкновения и различные провокации против ее участников.

«В Одессе антигосударственные организации (именно так они себя позиционируют) собираются провести антиукраинскую акцию. Организаторы анонсируют мероприятие как «противодействие росту националистических настроений в городе». А в действительности выполняют политический заказ, цель которого заключается в дестабилизации ситуации и разжигании межнационального противостояния в городе. На марше участники собираются вывешивать антигосударственную символику и призывать к изменению конституционного строя», - заявляют в партии.

В высших учебных заведениях, в частности в Южноукраинском национальном педагогическом университете им. Ушинского (факультет физического воспитания), материальными поощрениями студентов вербуют для участия в этой организованной антиукраинской акции. Таким образом происходит элементарная попытка определенных кругов втянуть подростков в противозаконную антигосударственную деятельность, - отмечено в заявлении ВО «Свобода» в правоохранительные структуры.