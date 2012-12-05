Ляпина: Украине не удастся избежать серьезной девальвации гривни
08:17, 05 декабря 2012Политика
2997
Украине не удастся избежать стремительной, неконтролируемой девальвации национальной валюты считает народный депутат Ксения Ляпина.
Ксения Ляпина настроена не так оптимистично
Об этом она заявила в эфире «5 канала».
"В Украине еще в начале 2012 года сохранялась возможность сделать девальвацию более или менее плановой, сейчас в конце 2012 года я такой возможности не вижу", - заявила Ляпина.
"Если даже правительство, довольно оптимистично настроенное тогда, когда подавало бюджет, дал курс 8,5, то понятно, что девальвация будет значительно глубже», - добавила нардеп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter