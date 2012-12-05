Ляпина: Украине не удастся избежать серьезной девальвации гривни

Об этом она заявила в эфире «5 канала».

"В Украине еще ​​в начале 2012 года сохранялась возможность сделать девальвацию более или менее плановой, сейчас в конце 2012 года я такой возможности не вижу", - заявила Ляпина.

"Если даже правительство, довольно оптимистично настроенное тогда, когда подавало бюджет, дал курс 8,5, то понятно, что девальвация будет значительно глубже», - добавила нардеп.