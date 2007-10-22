НУ-НС просит ВАСУ разрешить обнародование результатов выборов

Представители блока «Наша Украина – Народная Самооборона» обратились с ходатайством в Высший административный суд Украины отменить запрет на официальное объявление результатов досрочных парламентских выборов в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ они предоставили сегодня на судебном заседании коллегии судей ВАСУ.

Как отмечается в ходатайстве, оглашенном представителем НУ - НС в суде Валерием КАРПУНЦОВЫМ, по мнению блока, рассмотрение иска (имеется в виду пяти политических партий к ЦИК – УНИАН) не может повлиять на результаты выборов, даже в случае признания противоправными действий ЦИК, протокол ЦИК (имеется в виду о результатах выборов) не может быть отменен.

Кроме того, как отмечается в ходатайстве, не отмена постановления о запрете официального объявления результатов выборов может привести к незапланированным расходам бюджетных средств, поскольку задержка с объявлением результатов выборов приведет к продолжению работы окружных избирательный комиссий и участковых избирательных комиссий, которые в соответствии с законом должны прекратить свою деятельность соответственно через двадцать и пятнадцать дней после объявления результатов выборов.

Вместе с тем, авторы ходатайства видят, что «действия истца направлены не на установление истины, а на затягивание процесса путем злоупотребления процессуальными правами».

В свою очередь, представители в суде истцов категорически не согласились с требованиями этого ходатайства, в то же время представители ЦИК отметили, что это ходатайство обосновано и поэтому должно быть удовлетворено.

Такое же мнение выразили и представители БЮТ в ВАСУ.

Пока для решения вопроса об удовлетворении или неудовлетворении отмеченного ходатайства коллегия судей удалилась в совещательную комнату.