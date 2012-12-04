Клюев: к 12 декабря имя премьера станет понятно
05:30, 04 декабря 2012Политика
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Секретарь СНБО Андрей Клюев считает, что у Николая Азарова «достаточно большие шансы» возглавить правительство снова.
Андрей Клюев и Николай Азаров во время заседания ВР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал в интервью журналистам.
По его словам, «дело в том, что он опытный премьер-министр и очень много проработал в правительстве, и я считаю, что это достойная кандидатура».
А.Клюев прогнозирует, что к 12 декабря, то есть к началу работы новоизбранного парламента, «все станет ясным». «Я считаю, что нам как можно быстрее надо решать все вопросы, которые касаются председателя Верховной Рады, премьер-министра Украины и всего Кабинета министров», - сказал он.
На вопрос журналистов, может ли он возглавить правительство, А.Клюев ответил: «Это очень большая ответственность быть премьер-министром в такое непростое время».
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