В двух организациях Свободы сменились руководители

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», соответствующее решение было принято в ходе отчетно-избирательной конференции с участием председателя партии Олега Тягнибока. Ранее А.Кайда сложил свои полномочия руководителя облорганизации партии в связи с избранием его народным депутатом Украины.

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По представлению О.Тягнибока на должность председателя областной организации избрали заместителя председателя В.Стаюру.

Участники конференции также обсудили итоги работы областной организации во время парламентских выборов 2012 года и выдвинули делегатов на XXVI съезд ВО «Свобода», который состоится 8 декабря в Киеве.

Справка УНИАН. В.Стаюра родился в 1966 году в селе Буцнив Тернопольской области. С 2008 года занимал должность заместителя председателя Тернопольской областной организации ВО "Свобода" по вопросам партийной дисциплины.

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Партийная конференция Луганской областной организации ВО "Свобода" избрала своим председателем Артема Заику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, его кандидатура была предложена руководством партии.

В телефонном интервью корреспонденту УНИАН куратор луганской областной организации Игорь Швайка отказался комментировать отставку прежнего председателя Алекасндра Кобзева, сославшись на решение руководства партии и свою занятость.

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Как сказал И.Швайка открывая конференцию, "сегодня ВО "Свобода" перешла в новую фазу своей деятельности - мы стали парламентской партией. В плане партийного строительства наша основная задача - это расширение сети ячеек и привлечение к националистические ряды все большего количества луганчан. На каждом нашем партийце лежит обязанность по привлечению активных людей, которым небезразлична судьба Украины".

Артему Заике 34 года, имеет высшее образование, частный предприниматель, проживает в городе Изюм Харьковской области. На парламентских выборах-2012 баллотировался от оппозиционных сил по мажоритарному избирательному округу №108, но проиграл.