"Свобода" добивается роспуска Тернопольского облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после того, как депутатский корпус не поддержал кандидатуру представителя ВО «Свобода» Василия Хоминца на должность главы областного совета, которая стала вакантной с 23 ноября после того, как свои полномочия сложил А.Кайда, избранный народным депутатом.

«Вмешались в процесс переговоров нечистые, грязные политики, от которых смрад идет вплоть до самого Киева, и которые представляют лицо Тернопольщины. С трибун эти политики заявляют о поддержке, пожимают руки, рассказывают, как они пекутся о судьбе Тернопольщины, и тут же вонзают нож в спину. ВО «Свобода» не боится идти на перевыборы. Мы пойдем на перевыборы», – заявил после объявления результатов голосования А.Кайда.

Выступая перед голосованием, он предостерегал депутатов, что представители ВО «Свобода» намереваются сдать мандаты в случае, если депутатский корпус не поддержит их кандидатуру.

«По предварительным договоренностям, наш кандидат должен набрать 61 голос. Но мне известно, что грязные политики уже хотят этому помешать. Хочу предостеречь – у нас рука не дрогнет сдать мандаты. Результаты последних выборов показали, что в случае перевыборов ВО «Свобода», Объединенная оппозиция и УДАР получат вместе 100% поддержки, и тогда очень многих лиц мы в депутатском корпусе облсовета не увидим», – сказал, выступая перед голосованием А.Кайда.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября на внеочередной сессии облсовета депутатский корпус досрочно прекратил полномочия председателя облсовета А.Кайды, поскольку он избран народным депутатом по мажоритарному округу №163.

ВО «Свобода» на должность нового председателя облсовета выдвинула кандидатуру Василия Хоминца, однако за его назначение председателем облсовета проголосовали лишь 57 депутатов из 68.

Теперь, согласно действующему законодательству, и.о. председателя облсовета стал первый заместитель председателя, представитель «Единого центра» Сергей Тарашевский.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта 2009 года. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый Центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ отказался от своих мандатов, поэтому численность совета составляет 108 депутатов.

Кроме того, в Тернопольский областной совет до сих пор не введены 16 новых депутатов, которые должны были бы приступить к работе вместо тех, кто после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Преимущественно, это депутаты от ВО «Свобода». Председатель ТИК, который должен был предоставить полномочия новым депутатам, на сессии не являлся.

Областной совет, пока не объявлены полномочия остальных кандидатов, состоит из 92 депутатов.