Адвокаты Луценко подали вторую жалобу в Евросуд

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Пресс-служба отмечает, что сообщения Государственной пенитенциарной службы Украины, датированные 3 декабря 2012 года, о предоставлении рекомендованных врачами медпрепаратов и согласии Ю.Луценко на госпитализацию в Черниговскую областную больницу свидетельствуют об опровержении самими работниками службы сообщений о «удовлетворительном состоянии Юрия Луценко».

Пресс-служба «НС» также отмечает, что оперативные действия руководства Менской исправительной колонии №91 и Черниговского управления пенитенциарной службы связаны с последними заявлениями Ю.Луценко об умышленном доведении его до инвалидности через не предоставление медицинской помощи в колонии, а также визитом в колонию с инспекционной проверкой группы народных депутатов, омбудсмена и заместителя прокурора области.

В «Народной самообороне» также отметили, что в статье 2 Конвенции отмечается: «Право каждого на жизнь охраняется законом. Никто не может быть преднамеренно лишен жизни иначе, чем во исполнение смертного приговора суда, вынесенного после признания его виновным в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание».

В статье 3 Конвенции отмечается: «Никто не может быть подвержен пыткам или нечеловеческому или унижающему достоинство обращению или наказанию».

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской колонии, в котором отметил, что в исправительном заведении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября жена экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болен портальной гипертензией, циррозом печени, варикозом вен пищевода, открытыми язвами желудка и гепатитом.

Сегодня, 3 декабря, ГПтС сообщила, что Ю.Луценко согласился на госпитализацию для прохождения медицинского обследования.

Сегодня Ю.Луценко в Менской исправительной колонии № 91 в который раз было предложено пройти на базе одной из клиник Чернигова дообследование состояния его здоровья.

Отмечается, что на предложение врачей относительно госпитализации Ю.Луценко согласился, о чем подал руководству учреждения соответствующее письменное согласие.