Луценко согласился таки пройти медицинское дообследование

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В понедельник, 3 декабря, Юрию Луценко в Менской исправительной колонии №91 в очередной раз было предложено пройти на базе одной из клиник Чернигова дообследование состояния его здоровья.

Отмечается, что на предложение врачей относительно госпитализации Ю.Луценко согласился, о чем подал руководству учреждения соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Ю.Луценко написал заявление на имя начальника Менской колонии, в котором отметил, что в исправительном учреждении его сознательно доводят до инвалидности.

Ю.Луценко отметил, что после проведения 8 ноября очередной медицинской комиссии он не получил ни одной таблетки из прописанных специалистами Минздрава медпрепаратов.

9 ноября супруга экс-министра Ирина Луценко заявила, что у ее мужа обнаружили сердечные заболевания, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что он болеет портальную гипертензию, цирроз печени, варикоз вен пищевода, открытые язвы желудка и гепатит.